مصدر: لا يوجد قرار بفتح باب تسجيل المواليد في بطاقة التموين حتى الآن

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم فتح باب تسجيل المواليد في بطاقة التموين حتى الآن، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مكاتب التموين تستقبل حاليا طلبات أصحاب البطاقات التموينية حول تسجيل المواليد في بطاقة التموين، لعدد من الفئات.

تسجيل المواليد في بطاقة التموين

وذكر المصدر أن الفئات هي الأسر الأولى بالرعاية أصحاب معاش «تكافل وكرامة»، وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، والأرامل والمطلقات من أجل تجميع طلبات المواطنين على مستوى الجمهورية وإرسالها من قبل مديريات التموين بالمحافظات، إلى ديوان عام وزارة التموين لبحثها وفحصها حين فتح باب إضافة المواليد.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات إضافة المواليد

- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج، بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.