وزير التموين لـ إيمان الحصري: الوزارة ليست مجرد بطاقة.. نقدم الكثير من الدعم

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية تنقسم إلى جزأين، أولها جزء خاص بحاملي البطاقات التموينية، وهؤلاء الأشخاص يحصلون على السلع بشكل مدعم، إلا أن بعض زائري المجمع دون حاملي تلك البطاقات فيشترون بالسعر الحر، وهو ليس كالسعر المدعم.

مصيلحي: نسعى لعدم رفع أسعار المنتجات للفئات الأكثر احتياجا

وأضاف «مصيلحي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع سعر المنتجات، خاصة للفئات الأكثر احتياجا من حاملي بطاقات التموين، حتى تظل الأسعار ثابتة بالنسبة لهم، حيث تزيد الدولة المنتجات المدعومة لهم.

مصيلحي: الأرز الموجود في السوق حاليا كله محلي

واستطرد: «الأرز الموجود في السوق حاليا كله محلي، لكن أول ما القمح أو الذرة بيغلى فأسعار السلع البديلة بتغلى لزيادة الطلب عليها، ومحدش يقول حاجة بتتأثر بحاجة، جميع الأسعار بتتأثر ببعض، والجزء اللي بنستورده بيكون بالدولار، و50% من استهلاكنا من القمح بيكون بالدولار، وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفع سعر القمح من 240 دولارا لـ360 دولارا لطن القمح الواحد».