شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين.. 4 أفراد فقط

حدد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شروط إضافة المواليد على البطاقات، ضمن التوجيهات التي أصدرها إلى المديريات لاستلام طلبات الفئات الأكثر احتياجًا لإضافة أطفالهم.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن شروط تقديم طلب عن إضافة المواليد على بطاقة التموين يكون مسموح به للأسرة التي لا يزيد عدد أفرادها على البطاقة التموينية عن 4 أفراد فقط، وذلك من أجل استكمال أفراد البطاقة الواحدة للأسرة المستحقة لـ4 أفراد بحيث يكون الحد الأقصى لهم من الدعم 200 جنيها شهريا سلع تموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد، و20 رغيفًا من الخبز البلدي المدعم حصة البطاقة يوميا من العيش.

الفئات المسموح لها تقديم طلب إضافة المواليد

وحدد قرار وزير التموين الفئات الأكثر احتياجا المسموح لهم تقديم طلبات إضافة المواليد، وهي كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

ووجه وزير التموين المديريات والمكتب التميونية على أن يسرى استلام طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد، من تاريخ صدور القرار في 7 ديسمبر 2022.