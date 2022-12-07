شروط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.. الخدمة متاحة الآن في المكاتب

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين متاح فيها استلام تلقي طلبات المواطنين الراغبين في نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، للمواطنين المضطرين لتغيير محل الإقامة أو العمل.

شرط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وأشارت المصادر إلى أن عملية نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، تستلزم تغيير عنوان الإقامة في بطاقة الرقم القومي أولا، وفقا للمحافظة التي يرغب فيها صاحب البطاقة في صرف التموين والخبز منها، وذلك بسبب إلزام القرار الوزاري للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن صرف الخبز والتموين غير مسموح إلا من محافظة صدور بطاقة التموين فقط.

خطوات نقل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال بوابة مصر الرقمية، إمكانية طلب نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه جرى إرسال طلبك بنجاح.