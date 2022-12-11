المدن الأكثر برودة فى مصر غدا.. درجة الحرارة الصغرى بها أقل من 10

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذى يتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة الصغرى غدا، أن 11 مدينة تعد الأكثر برودة على مستوى مدن الجمهورية، مما يتطلب من قاصدي ومقيمي هذه المدن توخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، إذ تسجل 10 درجات مئوية فأقل.

مدن حرارتها تتراوح بين 4 إلى 10 درجات مئوية

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعات درجة الحرارة الصغرى خلال طقس الغد، فإن المدن الأكثر برودة فى مصر تأتي فى مقدمتها مدينة نخل ودرجة الحرارة بها 4 درجات مئوية، ثم تأتي مدينة سانت كاترين ودرجة الحرارة بها 5 درجات مئوية.

5 مدن درجة الحرارة الصغرى بها 10

وتأتي بعد ذلك مدينة الوادي الجديد ومدينة درجة الحرارة الصغري بها 7 درجات مئوية، ومدينتان درجة الحرارة بهما 8 درجات هما المنيا وأسيوط، و5 مدن درجة الحرارة فيها سجلت 10 درجات مئوية، وهي الإسماعيلية، قنا، سيوة، الأقصر، وبني سويف.