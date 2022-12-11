13 مدينة ضمن الأكثر برودة في طقس اليوم.. بينها المنيا وأسيوط

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المناطق الأكثر برودة، اليوم الأحد، حيث تسجل 13 مدينة الأقل درجة حرارة، و13 أخرى ضمن الأكثر دفئا.

المدن الأكثر برودة اليوم

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، فإن المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين ونخل ودمنهور، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى بها 5 درجات، و9 درجات في أسيوط والمنيا، و10 درجات مئوية في قنا وسوهاج وبني سويف، ومناطق درجة الحرارة الصغري فيها 11 درجة، وهي السلوم وسيوة والوادي الجديد وأبو سمبل والأقصر.

المدن الأكثر دفئا اليوم

كما كشفت الأرصاد عن 13 مدينة الأكثر دفئا، اليوم الأحد، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى فيها بين 26 و28 درجة.

وسجلت أسوان وشلاتين 28 درجة، و27 درجة في شرم الشيخ والغردقة وقنا والأقصر وأبو سمبل وأبورماد، و26 درجة في رأس حدربة والوادي الجديد ومرسى علم وسيوة وحلايب.