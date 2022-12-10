10 مدن ضمن الأكثر برودة في طقس اليوم السبت.. بينها سانت كاترين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن 10 مدن هي الأكثر برودة خلال طقس اليوم السبت، وفقا لدرجات الحرارة الصغرى في تلك المناطق، بالإضافة لـ8 مدن الأكثر دفئا نهارا، و27 مدينة معتدلة.

المدن الأكثر برودة في مصر

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أن المدن الـ10 الأكثر برودة في مصر ضمن طقس اليوم السبت، هي سانت كاترين والتي تسجل درجات الحرارة الصغرى بها 5 درجات، ونخل 5 درجات للصغرى، والسلوم 9 درجات، وسيوة 9 درجات، وكذلك المنيا وأسيوط 9 درجات، والوادي الجديد وقنا وسوهاج 10 درجات.

المدن الأكثر دفئا في مصر

كما كشف بيان الأرصاد عن 8 مدن ضمن الأكثر دفئا، وفقا لتوقعات درجات الحرارة العظمى، وهي شلاتين والأقصر وتسجلان 28 درجة مئوية، وشرم الشيخ والغردقة وقنا والوادي الجديد وأبو رماد 27 درجة، وأسوان 29 درجة.