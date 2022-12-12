تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية: مصر تحتل المرتبة الـ12 عالميا في إنتاج السكر

قدرت وزارة الزراعة الأمريكية، إنتاج مصر من السكر في السنة التسويقية 2022-2023 عند 2.925 مليون طن، في تقريرها الأخير «نوفمبر 2022»، مبقية بذلك على تقديراتها للإنتاج المصري دون زيادة أو نقصان، من تقرير أبريل الماضي.

إنتاج مصر من السكر في زيادة

بحسب تقرير الإنتاج العالمي للسكر، الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع إنتاج مصر من السكر من 2.4 مليون طن في العام 2018-2019 لـ2.8 مليون طن في العام 2021-2022، وصولاً إلى توقعات بـ2.9 مليون طن في السنة التسويقية الحالية.

يضيف التقرير: «ارتفع إنتاج مصر من 70 ألف طن إلى 2.9 مليون طن في منطقة ارتفاع السكر، ويعزى الارتفاع في هذا البلد لإنشاء مصانع معالجة بنجر السكر الجديدة، كما أن الاستهلاك يتماشى مع النمو السكاني وتوسيع قطاع صناعة الحلويا، ومن المتوقع أن تظل الواردات دون تغيير، كما يتم تلبية الطلب من خلال زيادة الإنتاج».

البرازيل الأكبر عالمياً

يشير التقرير إلى أن البرازيل تأتي في صدارة الدول المنتجة للسكر بتوقعات 38 مليون طن العام التسويقي الحالي، تليها الهند بـ35.8 مليون طن، ثم الاتحاد الأوروبي بـ16 مليون طن، تايلاند بـ10.5 ملايين، الصين 10 ملايين، الولايات المتحدة 8.2 مليون، وباكستان 7 ملايين، روسيا 6.5 مليون، المكسيك 6.25، أستراليا 4.3، تركيا 3، ومصر في المرتبة الثانية عشر بـ2.9 مليون طن، متقدمة بذلك على غواتيمالا، إندونيسيا، كولومبيا، جنوب أفريقيا، الفلبين، الأرجنتين، وإيران.

وفرة عالمية هذه السنة

يقدر التقرير، الإنتاج العالمي بزيادة 2.8 مليون طن إلى 183.2 مليون مع زيادة الإنتاج في البرازيل والصين،متوقعاً أن تقوم روسيا بتعويض الانخفاضات الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي والهند وأوكرانيا، ويتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى مستوى قياسي جديد بسبب النمو في أسواق مثل الصين وإندونيسيا وروسيا.

يتوقع تقرير الوزارة الأمريكية، أن ترتفع الصادرات حيث أن الانخفاض في الهند يقابله ارتفاع الصادرات من البرازيل وتايلاند، وتشير التقديرات إلى انخفاض المخزونات لأن النمو في الاستهلاك العالمي يتجاوز الزيادة فيالإنتاج، وفيما يتعلق بالمصدرين الرئيسيين، من المتوقع أن تستورد الصين أقل، ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الإنتاج في الهند إلى انخفاض المخزونات.الحرب الروسية حاضرة

وفق التقرير، من المتوقع أن يرتفع إنتاج السكر في أستراليا للعام الحالي بشكل طفيف إلى 4.4 مليون طن مقارنة بـالسنة الماضية، وفي المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية، حيث كانت أستراليا عاشر أكبر منتج للسكر، لكن من المرجح أن يقلل المزارعون من استخدامهم للأسمدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة بعد روسياغزو أوكرانيا.

يقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إنتاج الولايات المتحدة ثابتًا عند 8.2 مليون طن، وانخفضت الواردات بنسبة 6% لتصل إلى 3.1 مليون طن، واستقر الاستهلاك بينما انخفضت المخزونات مع انخفاض الإنتاج والواردات.

اهتمام أوروبي أقل

يقدر التقرير، إنتاج البرازيل بزيادة 2.6 مليون طن إلى 38.1 مليون نتيجة ارتفاع غلة قصب السكر، متوقعاً أن يؤدي الطقس الملائم إلى توفر قصب السكر، وأن يواصل المنتجون التركيز على إنتاج السكر، في حين أن الاستهلاك المحلي لم يتغير بينما الصادراتمن المتوقع أن ترتفع مع زيادة الإمدادات القابلة للتصدير، ومن المقدر أن تتضاعف المخزونات مع الارتفاع في الإنتاج.

يقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إنتاج الاتحاد الأوروبي بانخفاض 329000 طن إلى 16.2 مليون مع انخفاض زراعة بنجر السكر لصالح محاصيل أكثر ربحية مثل الذرة وعباد الشمس، وفي حين أن معدلات الاستهلاك والواردات لم تتغير إلا أن الصادرات والمخزونات انخفضت مع انخفاض الإمدادات المتاحة.

من المقدر أن ينخفض إنتاج الهند بنسبة 3% إلى 35.8 مليون طن بسبب انخفاض إنتاجية السكر، ومن المتوقع بحسب التقرير، أن يظل الاستهلاك دون تغيير بينما تنتعش الواردات، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج تايلاند بمقدار 343000 طن إلى 10.5 مليون، وارتفاع إنتاج الصين من 400 ألف طن إلى 10.0 مليون مع ارتفاع إنتاج قصب السكر وسكر البنجر، إلا أن الاستهلاك في الأخيرة من المتوقع أن يرتفع على افتراض أن القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ستقل، وفق ما يشير التقرير.

فيضانات باكستان

خفض تقريروزارة الزراعة الأمريكية إنتاج باكستان من السكر 80.000 طن إلى 7.1 مليون بسبب تأثيرات الفيضانات الرئيسية في مناطق الإنتاج، مع توقعات باستمرار نمو الاستهلاك مع ارتفاع عدد السكان والطلب من قطاع الأغذية.

قدرت وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج إندونيسيا بزيادة 4% إلى 2.4 مليون طن بسبب زيادة المساحة وارتفاع غلة قصب السكر الناتجة عن زيادة الأمطار الملائمة، لكن من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بشكل رئيسي بسببزيادة الطلب على السكر من صناعة الأغذية والمشروبات المتنامية والنمو السكاني، وقدرت كذلك إنتاج تركيا بـ 300 ألف طن زيادة وصولاً إلى 3.1 مليون بسبب الطقس الملائم مع توقعات بزيادة الاستهلاك والصادرات مع زيادة الإمدادات المتاحة وارتفاع المخزونات.

إنتاج روسي أكبر

من المتوقع أن يرتفع إنتاج روسيا بمقدار 500 ألف طن إلى 6.5 مليون مع عوائد أعلى من التوقعات السابقة، كما أن كل من الصادرات والمخزونات سترتفع بينما تنخفض الواردات مع ارتفاع الإمدادات، كما يقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.