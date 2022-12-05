«تريدينج إيكونوميكس»: أسعار السكر تتراجع من أعلى مستوياتها في 7 أشهر

انخفضت العقود الآجلة للسكر في بورصة «إنتركونتنينتال» إلى أقل من 19.3 سنتًا للرطل الواحد (450 جرام تقريبا)، متراجعة بأكثر من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 20.3 سنتًا في 15 نوفمبر، بحسب منصة تريدينج إيكونوميكس.

التراجع في أسعار النفط

وأدى التراجع في أسعار النفط الخام إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام القصب في عمليات تقطير الإيثانول، مما دفع المنتجين إلى زيادة عمليات تكرير السكر.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 7% منذ بداية الشهر حيث خفضت السلطات في الهند، المنتج الرئيسي للسكر، حصة الصادرات لموسم 2022/23 .

وستمنح الدولة تصاريح تصدير لـ 6 ملايين طن من السكر حتى مايو 2023، أي ما يقرب من نصف الحصة من العام السابق. في الوقت نفسه، واصل المستثمرون تقييم توقعات الإمدادات لأكبر منتج في البرازيل، وسط احتمال أن يرفع الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا سقف أسعار الوقود في البلاد في يناير، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر.

تاريخياً، وصل السكر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 65.20 سنتا في نوفمبر من عام 1974، وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول السكر عند 19.84 سنت بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 20.95 في غضون 12 شهرًا.

وأوضحت: تعد البرازيل هي أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم، حيث تمثل نحو 21٪ من إجمالي الإنتاج و45٪ من إجمالي الصادرات.

ويتم إنتاج كمية كبيرة من السكر أيضًا في الهند والاتحاد الأوروبي والصين وتايلاند والولايات المتحدة.

وفي يوليو الماضي، شهدت الأسعار ارتفاعا إلى ما يزيد عن 19.1 سنت للرطل، وكان ذلك أعلى مستوى في 5 أسابيع، حيث تحرّكت في الاتجاه المعاكس بعدما استوعب المستثمرون الأرقام التي تشير إلى انخفاض الإمدادات من كبار المنتجين.