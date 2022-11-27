ثبات أسعار السكر وتوافره في السوق المحلي.. يبدأ من 13.50 جنيه

تشهد أسعار السكر استقرارا وثباتا في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، على مدار الشهر الحالي، إذ سجل سعر كيس السكر الحر في السلاسل التجارية 15 جنيها، حيث تطرحه وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض للمواطنين في مجمعاتها المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددها 1300 مجمع استهلاكي.

أسعار السكر

ورغم استقرار أسعار السكر في السوق عند 15 جنيها للكيس، فإنّ سعر كيس السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يبلغ 13.50 جنيه بتحفيض 1.5 جنيه في الكيس الواحد، فيما يستقر سعر السكر التمويني الذي تصرفه وزارة التموين للمواطنين على البطاقات التموينية ضمن المقررات التموينية الشهرية، إذ يبلغ سعر كيس السكر في التموين 10.50 جنيه.

ضخّ السكر للمجمعات الاستهلاكية

وتتيح وزارة التموين للمواطن شراء الكميات الراغب فيها من السكر الحر من المجمعات الاستهلاكية دون التقيد بكمية معينة، ودون التقيد بالبطاقة التموينية، فيما تحدد وزارة التموين كمية السكر المسموح صرفها للمواطن على البطاقة التموينية، والتي تشمل 2 كيس سكر لكل فرد مقيد على البطاقة.

وتكثّف وزارة التموين ضخّ سلعتي السكر والأرز لفروع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة لها، لاستمرار إتاحة السكر أمام المواطنين، إذ يكفي المخزون الاستراتيجي من السكر أكثر 7 أشهر، فضلا عن أنّ مصر تقترب من إعلان اكتفائها الذاتي من السكر.