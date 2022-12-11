«الثقافة» تفتح باب التقدم لجائزة الدولة للإبداع الفني

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فتح باب التقدم لجائزة الدولة للإبداع الفني، بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، بدءًا من اليوم وحتى الأول من يناير 2023، موضحة أنّ الجائزة هي أحد محاور اهتمام الوزارة بالمواهب الشابة في مجالات الفنون والآداب والعمل على صقلها، من خلال إتاحة الفرصة للفائزين بها للاطلاع على المدارس الفنية المتعددة في إيطاليا، من خلال برنامج تُعده الأكاديمية المصرية للفنون بروما على مدار 6 أشهر، ودعت وزيرة الثقافة شباب المبدعين للتقدم بمشروعاتهم لنيل الجائزة.

فروع الجائزة

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة يوسف، مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، في بيان، أنّ الدورة الحالية من الجائزة تضم فروع «التأليف الموسيقي، والغناء الأوبرالي، والنحت، والخزف، والباليه، والإخراج المسرحي، والتأليف المسرحي، والتصوير الزيتي، والإخراج السينمائي، والجرافيك».

شروط التقدم للجائزة

وأضافت أنّه يشترط في المُتقدم لنيل الجائزة عدة شروط منها أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد عمره عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وأن يجتاز المتقدم جميع مراحل المسابقة والاختبارات والتي تُعقد لاختيار المتقدمين للجائزة، وأن تكون له سابقة أعمال في فرع الجائزة المتقدم له، ويتم التقدم للجائزة عن طريق سحب نموذج التقدم من مقر مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا، اعتبارًا من اليوم 11 ديسمبر وحتى الأول من يناير 2023.

ويتم اختيار فائز واحد في كل مجال، يقضي 6 أشهر بمقر الأكاديمية الفنية بروما، يتصل خلالها بفنون الإبداع العالمية لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد في المجال الموفد من أجله.