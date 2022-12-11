خبراء اقتصاديون: الأسهم المصرية أفضل استثمار للمدخرات في الوقت الحالي

تشهد رؤوس الأموال المستثمرة في الفترة الأخيرة، اتجاهات مختلفة نحو قنوات استثمارية أقل خطورة وأكثر ضمانًا لتحقيق الأرباح في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

وترصد «الوطن» آراء خبراء الاقتصاد، فيما يخص أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، الذي يشهد ارتفاع معدلات التضخم العالمي.

فرصة لتحقيق أرباح

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية والاستثمار في الأسهم تعد من أهم الاستثمارات في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن فرصة تحقيق أرباح من الاستثمار في الأسهم قد تكون الأفضل خلال الفترة المقبلة.

أضاف معطي في تصريحات لـ«الوطن»، أن البورصة المصرية تشهد ارتفاعات في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار تلك الارتفاعات.

الاستثمار بالأوراق المالية الأفضل في ظل التضخم الحالي

من جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الاستثمار في الأوراق المالية في الوقت الحالي، هو الأفضل في ظل التضخم الحالي، مشيرة إلى أن الأسهم تشهد تحركات قوية، وتستقبل البورصة المصرية المصرية خلال الفترة الحالية سيولة مرتفعة تسمح بالتحرك السعري للأسهم.

وأضافت رمسيس، أن هذه التحركات لم تشهدها البورصة المصرية منذ أكثر من عامين، لافتة إلى أن سهولة التسييل وتحويل الأسهم إلى نقود من أهم المميزات التي تميز الاستثمار في الأسهم، لما يطلق على الأسهم أشباه النقود، مقارنة بغيرها من الاستثمارات التي تحتاج إلى إجراءات معقدة وقت لتحويلها إلى نقود.

المؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 15 ألف نقطة

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات قوية على مدار الشهر الماضي، لتحقق مستويات قياسية لم تشهدها منذ ظهور جائحة كورونا، وآخر هذه الارتفاعات ما شهده المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال تعاملات اليوم والذي تجاوز مستوى 15 ألف نقطة وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات.