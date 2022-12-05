خبير مصرفي: ضخ سيولة جديدة من الأجانب والعرب في البورصة المصرية

قالت رانيا يعقوب الخبير المالي والمصرفي، إنّ هناك سيولة جديدة تضخ من جانب المستثمرين العرب والأجانب في وجود شهية إيجابية للمستثمرين المصريين والأفراد، لافتة إلى أنّ كل ذلك أسفر عن ضخ سيولة في الأسهم القيادية التي تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

انخفاض الأصول التي أصبحت أكثر جاذبية

وأوضحت «يعقوب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أنّه على مدار الجلسات الماضية والأسبوع الحالي تبين وجود صعود قوي، مضيفة أنّ أكتوبر الماضي شهد تعويم جزئى لقيمة الجنية المصري انعكس على انخفاض الأصول التي أصبحت أكثر جاذبية ونتج عنها ضخ سيولة في الأصول المصرية

يذكر أنّ البورصة المصرية ربحت 10 مليارات جنيه بنهاية تعاملات، اليوم، ومؤشرها الرئيسي قفز 1.77%.