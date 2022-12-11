البورصة تحقق مكاسب سوقية بأكثر من 3 مليارات جنيه في منتصف تعاملات اليوم

شهدت تحركات مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا لتحقق مكاسب سوقية أكثر من 3 مليارات جنيه خلال منتصف التعاملات اليوم.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.6% إلى مستوى 14928.26 نقطة، قبل أن يتجاوز مستوى 15 ألف نقطة بمنتصف تداولات اليوم، ليكون أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.7%، عند مستوى 2774.17 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.52%، إلى مستوى 4081.16 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.23% عند مستوى 2540.4 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي

وصلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة، إلى نحو 3.3 مليار جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 954.326 مليار جنيه.

بلغت قيم التداولات في البورصة المصرية نحو 1.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 638.6 مليون سهم عبر تنفيذ 66.592 صفقة، فيما جرى التداول على 203 أسهم، ارتفع منها 86 سهمًا، فيما انخفض 49 واستقر 68 دون تغيير.

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة الرئيسي والهام جدًا وهو 15000 نقطة في منتصف تعاملات اليوم، وهو مستوى قياسي جديد منذ أكثر من ثلاثة سنوات.

استمرار الأداء الإيجابي والصعود

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تجاوز المؤشر مستوى 15 ألف نقطة جاء بدعم من استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، وأيضا بفضل استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية والتي قد شهدت صعوداً قوياً خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

ويتوقع عيد، أن يشهد المؤشر الرئيسي عمليات تصحيح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15 ألف نقطة بفضل ظهور عمليات جني أرباح رأسمالية وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب بشكل مؤقت ثم معاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15 ألف نقطة والاستقرار أعلاه.