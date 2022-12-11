أسعار الدواجن اليوم.. الفراخ الرومي 17 جنيها وكتكوت البط بـ6.5

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن أسعار كتكوت البط بمختلف أنواعه، وكتكوت السمان وكتكوت الفراخ الرومى، وهو ما يسعى لمعرفتة الكثيرون من أصحاب المزارع والمربين لتحديد المصدر الذى يشترون منه احتياجاتهم.

كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بـ6.5 جنيه

ووفقاً لإعلان البورصة، سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمريوم 6,50 جنيه، وجاء سعر كتكوت البط مولار عمر يوم 15 جنيها، فيما سجل كتكوت البط المسكوفي عمر يوم 14 جنيها، والبط البغال عمر يوم 15 جنيها.

كتكوت يبدأ من جنيهين ونصف

وفقاً للبورصة، سجل سعر كتكوت السمان كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم جنيهان ونصف، والكتكوت السمان الهجين البياض عمر 14 يوما 6 جنيهات، أما سعر كتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم 3 جنيهات.

سعر كتكوت الفراخ الرومي

وسجل سعر الكتكوت الرومي البرونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوما 44 جنيها والكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 16,50 جنيه، أما الكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 17 جنيها.