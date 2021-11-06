نفوق 5 آلاف كتكوت في حريق بمزرعة دواجن بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، من السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بعزبة أبو النصر التابعة لـ«الصالحية القديمة» بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما التهمت النيران محتويات المزرعة ونفق 5 آلاف كتكوت جراء الحريق.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بنشوب حريق في مزرعة دواجن بعزبة أبو النصر التابعة لـ«الصالحية القديمة» دائرة المركز.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، والسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المزرعة، دون وجود إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق.

نفوق 5 آلاف كتكوت واحتراق 2 طن أعلاف في الحريق

وبالفحص تبين أن المزرعة مقامة علي مساحة 1000 متر مربع، وأن النيران التهمت محتويات 300 متر فقط وهى المساحة التي شب فيها الحريق وتم السيطرة عليها، كما تبين إحتراق 2 طن أعلاف، وبحصر عدد الكتاكيت الموجودة في العنابر تبين نفوق 5 آلاف كتكوت.

النيابة تأمر بالتحري عن الواقعة وبيان سبب الحريق

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وانتداب فريق من المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.