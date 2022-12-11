83 نشاطا تجاريا تتطلب موافقة أمنية ضمن إجراءات الحصول على ترخيص المحل

بدأت وزارة التنمية اليوم تطبيق قانون المحال العامة وفتح مراكز إصدار التراخيص بالأحياء وأجهزة المدن لتلقي طلبات ترخيص المحلات، وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الأنشطة التجارية التي تتطلب موافقة أمنية ضمن إجراءات ترخيص المحل والمنشأة التجارية.

ومن الأنشطة التي تتطلب الحصول على تلك الموافقة 83 نشاطا تجاريا وهي كالتالي:

- محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية

- محل السوبر ماركت

- هايبر ماركت

- محل الميني ماركت (البقالة)

- الأسواق بأنواعها العمومية والمركزية، والأسبوعية

- المقاهي والكافيهات والكافتريات

- محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها

- السلخانة المواشي - الأغنام - الجمال)

- نقطة ذبيح

- محل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها ( رجالي حريمي أطفالي )

محلات الأجهزة

- محل بيع كافة الكهربائية والالكترونية المستعملة

-محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات

- محل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها

- محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة

- محل بيع (تجارة) أجهزة نقل وتحسين الصوت

- محل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافي والفيديو

- محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار

- مكتب مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية

- مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية

- مكتب توفير العاملات للمنازل (التخديم)

- مكتب الرحلات

- مكتب خدمات رجال الأعمال

- مكتب تصميم ديكورات الأفراح

- مكتب الدعاية والإعلان

- المكتبات والأدوات المدرسية و الجامعية والخردوات

- محل تقديم خدمات شركات الاتصال

محلات الأدوات

- محل مستلزمات الفراشة

- محل اتصالات والسداد الالكترونى

- محل بيع أدوات الدعاية والإعلان

- محل بيع أوراق الطباعة بأنواعها

- محل التصوير الفوتوغرافي (الاستوديو)

- مكتب توصيل الطلبات للمنازل خدمة الدليفري

- محل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين

- محل نقل البضائع والشحن والتفريغ.

- محل تصوير الورق والطباعة والكتابة

- مكتب الترجمة والنسخ.

- أستوديوهات تسجيل الموسيقي

- محل تصفيف الشعر للرجال أو النساء (مركز تجميل رجالي اونسائي أو (كلاهما

- محل (معارض) بيع السيارات بأنواعها

- محل (معارض) بيع الموتوسيكلات الدراجات البخارية

- محل (مكتب) تأجير السيارات

- محل (مكتب) تأجير الموتوسيكل، والدراجات

- محل الذهب والمجوهرات

- محل بيع المشغولات الفضية

- مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات المواد البترولية (بنزين سولار غاز) ومحطات تموين السيارات بالكهرباء

- محل منفذ بيع أسطوانات الغازات البترولية

- محل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد على 180 لترا

- محل بيع الفحم بأنواعه المختلفة

- الفنادق ولوكاندة نوم والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور وما شابهها على اختلاف أنواعها

- قاعات الاجتماعات ودور المناسبات اذاكان نوعها عدا دور العبادات

- الملامي المؤقتة والموسمية والملاهي التي تنشأ أو تقام في مناسبات خاصه المعدة لدخول الجمهور نظير أجر

- ساحات ومدن الملاهي الثابتة

- الملاهي الملحقة بأنشطة تجارية

- المسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة

- صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض تجارية

- محل جيم رياضي (رجالي - حريمي)

- ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والمخصصةالأعراض تجارية

- صالة الألعاب الرياضية والمخصصة لأغراض تجارية

- محل (مركز) الحمية البدنية

- حمامات السباحة المغلقة والمفتوحة والمخصصة لأغراض تجارية الحمامات العمومية

- محل (مركز) البيوتي سنتر

- صالة العاب بلياردو

- السيرك

- الكازينو والملاهي والمسارح الليلية التي لا تقدم مشروباتكحولية

- حمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية

- ملاعب الخيول

- مجل العاب البلايستيش والألعاب الإلكترونية داخل المكان

- ساحات السبق أو الرماية

- محل (ورشة) الذهب وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات

- محل أو ورشة المشغولات الفضية

- محل (ورشة) من الأسلحة - محل (ورشة) الزاك غراف

- محل تكسير وفرح المخالفات الإلكترونية

- محل (ورشة ) تصميم وطباعة الاكليشيهات الختام)

- محل بيع الورق والكرتون ولوازمهم

- محل بيع وتجارة الأدوات ومهمات الحماية المدنية والأمن الصناعى

- محل ببيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد

- محل بيع الكيماويات أو بيع الكحول وبيع الكيماويات والصابون والجلسرين

-محل تشغيل والإنتاج الأفلام واستوديوهات أخذ المناظر والصور بالالات السينمائية والفوتوغرافيا

- الجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل

- محل بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والأسمدة الكيماوية والعضوية