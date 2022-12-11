قانون المحال العامة يحدد 65 نشاطا تجاريا للحصول على الرخصة بالإخطار

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 تصنيف الأنشطة التجارية وفق معيار درجة المخاطر إلى نوعين من الأنشطة الأول أنشطة لا تُمثّل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 141 نشاطا، والنوع الثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 175 نشاطًا، كما يخضع لنظام ترخيص المحل بالإخطار عدد 65 نشاطًا من ضمن أنشطة النوع الأول التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة، ومدة الحصول على الترخيص من يوم إلى 60 يومًا، وتلك الأنشطة هي:

مجموعة الأغذية

- محل بيع العسل الأبيض والعسل الأسود.

- محل بيع السمن ومشتقاته.

- محل بيع وتوزيع المواد الغذائية، والتي لا تتطلب شروطاً خاصة للتداول والحفظ بالتجزئة أو جملة.

- محل بيع المواد التموينية، والتي لا تتطلب شروطاً خاصة للتداول والحفظ.

- محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة بحالتها الأصلية دون إعداد أو تجهيز.

- محل بيع الدقيق والردة.

- محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها «تجزئة أو جملة».

- محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة «تجزئة أو جملة».

- محل بيع البن وملحقاته.

- محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.

- محل بيع البلح والتمور والعجوة.

- أكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئة، والتي لا تتطلب شروطاً خاصة بالتداول.

- محل بيع الخل.

- محل بيع لوازم السبوع والأفراح.

- مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية.

- محل بيع أو تأجير الملابس بكافة أنواعه.

- محل بيع تأجير الملابس المستعملة بكافة أنواعه.

- محل بيع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط.

- محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة والكلف.

- محل بيع الخردوات والخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية (بالتجزئة أو جملة).

- محل بيع لوازم الخياطين ولوازم مصانع الملابس (بالتجزئة أو جملة).

- محل بيع الخردوات والخيوط المعزولة من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية.

- محل تطريز الملابس والمفروشات والستائر وما يماثلها.

- محل بيع وتفصيل الستائر وما يماثلها.

- محل خياطة ملابس رجالي - حريمي - أطفال) بكافةأنواعه (الترزي).

- محل تنجيد بلدي والفرنجي (المراتب والمفروشات).

مجموعة البناء والتشطيبات

- محل تبيع لوازم السباكة والأدوات الصحية.

- محل بيع السيراميك والبورسلين والبنيوهات والخلاطات.

- محل بيع الأبواب والشبابيك والسلالم.

- محل بيع العدد والأدوات البدوية.

- محل بيع البلاط والانترلوك والمصنعات الإسمنتية

- محل بيع حديد التسليح.

- محل بيع المعادن وأدوات المعمار.

- محل تأجير العدد والأدوات ومعدات البناء.

- محل بيع الحدائد والغراء.

- محل بيع مواد البناء الجير والجبس والإسمنت والرمل والزلط.

مجموعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

- محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونيةوالاكسسوارات

- محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة

- محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات.

- محل بيع الكمبيوتر واللاب توب وإكسسواراته وصيانتهم.

- محل بيع وتركيب وصيانة الكاميرات المراقبة والأنتركم و انذار السرقات

- محل بيع تلاجات.

- محل بيع الأدوات الكهربائية.

مجموعة مكاتب ومحلات الخدمات

- مكتب خدمات رجال الأعمال

- مكتب الدعاية والإعلان

- المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات.

- محل بيع أوراق الطباعة بأنواعها.

- مكتب توصيل الطلبات للمنازل «خدمة الدليفري».

- محل تصوير الورق والطباعة والكتابة

- مكتب الترجمة والنسخ.

مجموعة الاثاث والديكور

- محل بيع ورق حائط

- محل بيع التحف والزخارف والتماثيل (جاليري).

- محل بيع المعلقات الخشبية والجلدية.

- محل بيع الورود والزهور ونباتات الزينة الطبيعيةوالصناعية

مجموعة الورش والأعمال الحرفية

- محل بيع الحبال والدبار.

- مجل بيع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف.

- محل بيع الخيش

- محل بيع الورق و الكرتون ولوازمهم

مجموعة التصنيفات اخري

- محل بيع لعب الأطفال.

- محل بيع الساعات وصيانتها.

- محل بيع الهدايا والاكسسوارات والطرح والبديهات والعطور وما يماثلها.

- محل بيع الجرائد والمجلات وبيع الكتب القديمة أو الجديدة.

- محل الخطاط والرسام وما يماثله.

- محل بيع أكياس والشنط البلاستيك والأكياس النيلون

- محل بيع الأدوات والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل والأشعة الكيميائية الخاصة بها

- محل بيع تجهيزات الأفران المستعملة للأفران والمخابز.