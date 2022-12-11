قناة الحياة تبرز انتظام الدراسة بمدرسة بسنتواي الإعدادية في البحيرة بعد تطويرها ضمن حياة كريمة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن انتظام الدراسة بمدرسة بسنتواي الإعدادية بعد تطويرها وتجديدها ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

أعمال تجديد وتطوير مدرسة بسنتواي الإعدادية ضمت إنشاء جناح جديد يضم 6 فصول، بالإضافة لترميم المبنى القديم الذي يضم 9 فصول.

وذكر التقرير، أن مدرسة بسنتواي الإعدادية تستوعب 582 طالبا من تلاميذ القرية وتوابعها، وتطويرها جاء ضمن 336 مشروعا بقطاع التعليم تنفذها مبادرة حياة كريمة في البحيرة.