رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الحياة تبرز انتظام الدراسة بمدرسة بسنتواي الإعدادية في البحيرة بعد تطويرها ضمن حياة كريمة

كتب:

شريف سليمان
05:35 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن انتظام الدراسة بمدرسة بسنتواي الإعدادية بعد تطويرها وتجديدها ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

أعمال تجديد وتطوير مدرسة بسنتواي الإعدادية ضمت إنشاء جناح جديد يضم 6 فصول، بالإضافة لترميم المبنى القديم الذي يضم 9 فصول.

وذكر التقرير، أن مدرسة بسنتواي الإعدادية تستوعب 582 طالبا من تلاميذ القرية وتوابعها، وتطويرها جاء ضمن 336 مشروعا بقطاع التعليم تنفذها مبادرة حياة كريمة في البحيرة.

اقرأ المزيد:

«حياة كريمة» تنظم جلسة حوار مجتمعي بالمنوفية استعدادا لتدشين المرحلة الثانية للمبادرة

«حياة كريمة»: الانتهاء من تنفيذ 450 مشروعا بنسبة 100% في الفيوم

«حياة كريمة» تسلم مدارس الوادي الجديد 167 حاوية نظافة «صور»

«حياة كريمة»: المرحلة الثانية تضم 1600 قرية وتخدم 20 مليون مواطن

«حياة كريمة» تنظم حوارا مجتمعيا بالغربية لشرح مشروعات المرحلة الثانية
بقلم شريف سليمان