«حياة كريمة» تنظم جلسة حوار مجتمعي بالمنوفية استعدادا لتدشين المرحلة الثانية للمبادرة

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية جلسة من جلسات الحوار المجتمعي بمركز قويسنا قرية ام خنان، حضر اللقاء ما يقارب من 350 مواطن من أهالي القرية والقري المجاورة.

جلسة حوار مجتمعي

شارك في الجلسة العقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمنوفية، علاء الدين حسن منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، إيناس صفوت المنسق العام المساعد للمحافظة، سامى سرور رئيس مجلس مدينة قويسنا، محمود عزت نائب رئيس مجلس المدينة، ومديرة وحدة حياة كريمة بمجلس مدينة قويسنا، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

نشأة حياة كريمة

وتحدث علاء الدين حسن منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية عن نشأة حياة كريمة وعرف الحضور ايضا بالمشروعات التي تمت خلال المرحلة الأولى، وشرحت إيناس صفوت عن المبادرات والفاعليات التي اقيمت بالمحافظة وأن اللقاءات الحالية للاستماع للأهالي ومتطلباتهم بمراكز المرحلة الثانية.

كما أكد سلامة على انحياز الدولة للفئات الاكثر احتياجا وان المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية ستغير القرى في القطاعات المختلفة، كما تم عمل تقرير باحتياجات الأهالي العامة والخاصة.