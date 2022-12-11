سعر القطن اليوم وخريطة مزادات 6 محافظات.. «جيزة 96» بـ8245 جنيها

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن سعر القطن اليوم شهد ارتفاعا لم يحدث من قبل منذ بداية جني المحصول في شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري، وذلك طبقا لما عقد بعدد من المزادات العلنية المسائية التي أجريت مساء اليوم 2022، بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، والمنوفية، ودمياط، وذلك لأصناف القطن ال 5 طويل التيلة.

سعر القطن اليوم بالمزادات المسائية بالمحافظات

وأوضح الدكتور محمد أبواليزيد، في تصريح لـ«للوطن»، أن سعر القطن اليوم، جاء كالتالي:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 فائق الطول بالمزادات العلنية بمحافظة كفر الشيخ، قفز كم من 7770 حتى 8245 جنيها.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 بمحافظة الغربية ارتفع من من 6660 حتى 7025 جنيها، وقفز ذات الصنف المنزرع في محافظة المنوفية من 7000 حتى 7010 جنيهات.

سعر القطن اليوم والمزادات العلنية

وأشار إلى أن سعر القطن جيزة 94 اليوم في محافظة الدقهلية قفز خلال المزادات العلنية التي عقدت اليوم، من 6500 حتى 7200 جنيه، كما سجل ذات الصنف المنزرع بعدد من مزادات مراكز أخرى داخل نفس المحافظة، سعرا بداية من 5510 حتى 7025 جنيها، كما حقق ذات الصنف المنزرع من خلال المزادات العلنية التي عقدت داخل محافظة كفر الشيخ اليوم، سعرا من 6500 حتى 7515 جنيها.

كما قفز سعر جيزة 92 خلال المزادات العلنية التي عقدت اليوم بمحافظة دمياط، من 6500 حتى 6615 جنيها، بينما سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 بالمزادات التي عقدت اليوم داخل محافظة البحيرة سعرا من 6000 حتى 6555 جنيها.