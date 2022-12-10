سعر القطن اليوم السبت.. تراجع 50 جنيهًا في الأصناف الـ5

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر القطن اليوم السبت شهد تراجعا محدودا في جميع أصناف قنطار القطن الخمسة، بواقع 50 جنيها عن كل قنطار قطن، وذلك طبقا لما عقد بعدد من المزادات العلنية التي أجريت بالمحافظات اليوم 2022.

وأشار رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إلى أن سعر قنطار القطن جيزة 96 سجل نحو بسعر 6 آلاف و300 جنيه، وسجل سعر قنطار جيزة 97 بسعر بـ4 آلاف و650 جنيها، وسجل سعر قنطار القطن جيزة 94 نحو 5 آلاف و300 جنيها، بينما سجل جيزة 92 بسعر 4 آلاف و450 جنيها، كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 بسعر 4 آلاف و650 جنيها.

سعر القطن اليوم السبت

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن اليوم، قد شهد تراجعا طفيفا في جميع أصناف القطن المصري طويل التيلة السابق ذكرها، وذلك عقب تسجيل أصناف القطن المصري طويل التيلة للمنزرع هذا العام ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوعين الماضين ما بين 1100 جنيه، و700 جنيها لكل قنطار قطن طويل التيلة.

سعر القطن اليوم والتنافس

وأضاف أيضا، أإن سعر القطن اليوم، يشهد طلبا عالميا جيدا للغاية بهدف الشراء من خلال الشركات العالمية في أوروبا خاصة في دول إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا لما للقطن المصري طويل التيلة من مكانة تنافسية تعلة في صدارة أقطان العالم بلا منافس.