سميرة سعيد لـ«الوطن»: المغرب حقق إنجازا تاريخيا لكل العرب والأفارقة

أعربت النجمة سميرة سعيد عن سعادتها البالغة للإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز على البرتغال، وتأهله لدور قبل النهائي لمقابلة فرنسا في مباراة مصيرية تحدد المتأهل للمباراة النهائية.

سميرة سعيد تشيد بأخلاق لاعبي المنتخب المغربي

تحدثت سميرة سعيد عن تواجدها في قطر قائلة لـ«الوطن»: منذ تأهل المنتخب المغربي لدور 16 سافرت رفقة نجلي شادي إلى الدوحة من أجل متابعة مباراة المنتخب الإسباني، والتي استطعنا الفوز بها، وقررت الاستكمال مع المنتخب حتى آخر المشوار، والحمدالله حققنا الفوز على البرتغال، واليوم نستعد لخوض غمار مباراة أخرى.

سميرة سعيد تشكر وليد الركراكي

أضافت سميرة: «ما فعله المنتخب المغربي يعد إنجازا كبيرا لكل العرب والأفارقة علينا أن نفتخر بما قدمه اللاعبون والمدرب وليد الركراكي».

وأشادت سميرة بأخلاق لاعبي المنتخب المغربي «يكفي ما يفعله لاعبو المنتخب وأخلاقهم العليا حين ما قاموا بإحضار والدتهم للمباراة لكي يحتفلون معهن عقب تحقيق الفوز، وهو أمر يدعو لاحترام هذا الجيل الذي يسطر تاريخا جديدا للكرة العربية».