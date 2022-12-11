تجديد حبس لص سرقة السيارات بمصر الجديدة.. وقانوني يكشف العقوبة المتوقعة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بأسلوب «كسر الزجاج» بمصر الجديدة، وطلبت جهات التحقيق سرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وأمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه.

تفاصيل البلاغ

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتلقي المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة باكتشافه كسر زجاج سيارته وسرقة 2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية من داخل السيارة حال تواجدها بدائرة القسم.

كاميرات المراقبة كشفت المتهم

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت المتهم من خلال كاميرات المراقبة وأمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم «له معلومات جنائية»، وأنه وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه.

العقوبة القانونية

المحامي والخبير القانوني مصطفى عبدالرازق قال لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.