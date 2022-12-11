اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر بتفرح.. «ديما يا مغرب»

تقرأ غدًا الإثنين، في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر بتفرح.. «ديما يا مغرب»

«أم الدنيا» تحتفي بالإنجاز التاريخي لـ«أسود الأطلس» في كأس العالم 2022

«السيسي»: الشركات الفرنسية ساهمت في التنمية ونتطلع لتطوير التعاون معها

الصفحة الثانية

«في الهوا سوا».. ضربة رأس «النصيري» تلهب القلوب ونطحة «بيبي» أدراج الرياح

الرقص على النار.. عشاء الأسود على الديوك

رحالة الأطلس.. قصة أقدم مشجع مغربي يطوف الملاعب وهو يهتف للأسود «جيبوها يا الولاد»

الصفحة الثالثة

«المغرب» قالت كلمتها.. أفريقيا.. للعلا سعيا

الصفحة الرابعة والصفحة الخامسة

أبطال يصنعون التاريخ

الكأس لنا

يوسف شيبو: منتخبنا قادر على تحقيق الإعجاز.. وأشكر جماهير العرب على المساندة

إنجاز للتاريخ

محمد التيمومي: مدربنا تغلب على الغيابات.. وفرنسا الأصعب وأراهن على الروح القتالية للاعبين

الصفحة السادسة

النجاح إدارة وتخطيط .. قواعد اللعبة تتغير

طريق المغرب للتألق: تطوير المدربين.. التعلم من أخطاء الماضي والاهتمام بالناشئين.. والوجود في المناصب ومراكز المسؤولية

كسرت هيمنة أوروبا وأمريكا الجنوبية وزعامة خاصة داخل القارة

طارق مصطفى: منتخب الأسود يستحق التحية.. أتمنى تتويج الفريق بكأس العالم.. والمدرب الوطني الأفضل للجميع

الصفحة السابعة

عراقة فرعونية.. ومجد جديد للأسود

مصر تسجل أول مشاركة.. البداية كانت في مونديال 1934م وتمثيل مشرف في المنتصف.. وختامها مسك في قطر

حلم العالمية

«كابيتانو مصر» وأكاديمية محمد السادس.. «المتحدة» تطوف المحروسة للبحث عن المواهب.. والمغرب تكتشف الكنوز مبكرا

الصفحة الثامنة والأخيرة

الأم.. كلمة السر

نجوم أبكتهم المغرب

«رونالدو» ليس الأول.. «موراتا» يذوق طعم المرارة.. و«هازارد» يكتب نهايته بيده

«الركراكي» في السما.. وعلم فلسطين البطل الدائم وتقبيل رأس الخاسر.. وسجود على الطريقة المصرية