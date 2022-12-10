اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «القاهرة الإخبارية».. احترافية تضمن النجاح

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «القاهرة الإخبارية».. احترافية تضمن النجاح

- 5 أسابيع من التغطيات المميزة.. أبرزها «COP27 وقمة الجزائر وانتخابات الكونجرس والمونديال والأزمة الروسية»

- رئيس الوزراء في السويس: اهتمام رئاسي بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر

- «التحالف الوطني» يطلق المرحلة 11 لقوافل «ستر وعافية» لخدمة أهالي الإسماعيلية

- ليس لدينا خطوط حمراء

- نواب «التنسيقية» بالحوار الوطني في ندوة «الوطن»

- عضو مجلس الأمناء: المواطن يحتاج إلى نتائج ملموسة.. وتمكين الشباب تحقق من خلال «التنسيقية»

- مقرر مساعد لجنة المحليات: الحوار بلا شروط مسبقة وبرامجنا قابلة للتنفيذ وليست مجرد شعارات

- مقرر لجنة الشباب: الكوادر سياسية قادرة على التأثير وجمعنا مقترحات من طلاب الجامعات ورواد الأعمال

- «التنمية المحلية» تعلن تطبيق قانون المحال العامة اليوم

- لعنة أوروبا تطارد «السيليساو»

الصفحة الثانية

- «البيئة»: إعادة التوازن لـ «بحيرة قارون» تدعم الاستثمار السياحي والاستزراع السمكي

- 5246 مواطنا سجلوا إلكترونيا في أول أيام طرح الأراضي السكنية

- وزيرة الهجرة: نتعاون مع الـ «GIZ» لتدريب وتوظيف المصريين في ألمانيا

- «تواضروس» يدشن كنيسة العذراء في الإسكندرية بحضور الأساقفة

- تطوير محيط مخرات السيول بالقاهرة وإنشاء مناطق للجذب السياحي

- «إحلال السيارات»: الطبات الجديدة بنفس الشروط

- منسق «حياة كريمة» بالغربية: المرحلة الثانية تنطلق في 4 مراكز وتضم 119 قرية

الصفحة الثالثة

- «الشيوخ» يناقش اليوم إنشاء صندوق مصر الرقمية

- «الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات

- استمرار التدريب المصري السوداني «حارس الجنوب 2»

- «المالية»: دليل مبسط بالمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين

- «التعليم العالي»: تقدم غير مسبوق للجامعات والمراكز البحثية دوليا خلال 2022

- أعضاء مجمع اللغة العربية يشيعون جثمان «رئيسهم»

- مصر وزيمبابوي تبحثان التعاون في استصلاح الأراضي وإنتاج التقاوي

- أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات للمتدربين الأفارقة ودول الكومنولث

- بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 8.2 مليون لاجئ

- لوحات من وحي البيئة في شوارع كفرالشيخ: «حاجة تشرف»

الصفحة الرابعة

- القاهرة الإخبارية.. احترافية تضمن النجاح

- انطلقت مع «COP27» وتألقت في المونديال.. التميز مستمر

- خطط وطموحات لتقديم خدمات إخبارية راقية للجمهور العربي

- مفاجآت في 2023: اقحام «ميتافيرس» واستوديهات المحافظات

- 2017 بداية التخطيط.. وأحلام صُناع «القناة» بلا حدود

الصفحة الخامسة

- خبراء إعلام: تجربة أثبتت نفسها وصمدت في المنافسة

- إعلاميون عرب: «القناة» ولدت «كبيرة» ورسخت الريادة المصرية العريقة

- نقيب الإعلاميين: تناطح القنوات الكبرى منذ انطلاقها.. وتعاملت بمهنية مع الأحداث

- نواب وسياسيون: منبر رائد سيغير خارطة الإعلام الإقليمية.. ويعيد المشاهد للتلفزيون

الصفحة السادسة

- نواب «التنسيقية» بالحوار الوطني في ندوة «الوطن»: ليست لدينا خطوط حمراء.. ومن يتهمنا بأننا «صوت واحد» كاذب أو جاهل أو مغرض

الصفحة السابعة

- أميرة صابر: الحوار الوطني جاء في توقيت مناسب ومثالي جدا وكل التيارات ممثلة داخل مجلس الأمناء

- المخرجات ستكون تشريعية وتنفيذية وسوف تغير وجه الحياة في مصر خلال السنوات القادمة

- الحوار فرصة جيدة لإيجاد حلول لمشكلات عالقة منذ عشرات السنين.. والمواطن يحتاج إلى نتائج ملموسة

- أحمد فتحي: نسعى للاستماع لمشكلات وآراء المواطنين وإيجاد حلول لها وسنصل لتوصيات ترضي الشباب

- التدريب أول خطوة لتمكين الشباب.. و«التنسيقية» تختار كوادر سياسية قادرة على التأثير

- علاء علي: الحوار بلا شروط مسبقة.. ومن الضروري طرح برامج قابلة للتنفيذ وليست مجرد شعارات

- نظمنا أكثر من 300 مؤتمر ولقاء جماهيري في المحافظات لتعريف المواطنين بقضايا الحوار الوطني

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «تيتي» يرحل.. و«نيمار وتياجو» على مشارف النهاية. ولعنة أوروبا تطارد «السيليساو»

- استقالة واعتزال في البرازيل بعد الصدمة

- المنقذ الطائر.. «ليفاكوفيتش».. مهندس حراسة المرمى في كأس العالم

- الأرقام ترقص التانجو.. «ميسي» يتوهج ويوقف دوران طاحونة هولندا ويعبر لنصف النهائي