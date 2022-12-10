اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «القاهرة الإخبارية».. احترافية تضمن النجاح
كتب:
محمد عزالدين
07:49 م | السبت 10 ديسمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.
وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «القاهرة الإخبارية».. احترافية تضمن النجاح
- 5 أسابيع من التغطيات المميزة.. أبرزها «COP27 وقمة الجزائر وانتخابات الكونجرس والمونديال والأزمة الروسية»
- رئيس الوزراء في السويس: اهتمام رئاسي بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر
- «التحالف الوطني» يطلق المرحلة 11 لقوافل «ستر وعافية» لخدمة أهالي الإسماعيلية
- ليس لدينا خطوط حمراء
- نواب «التنسيقية» بالحوار الوطني في ندوة «الوطن»
- عضو مجلس الأمناء: المواطن يحتاج إلى نتائج ملموسة.. وتمكين الشباب تحقق من خلال «التنسيقية»
- مقرر مساعد لجنة المحليات: الحوار بلا شروط مسبقة وبرامجنا قابلة للتنفيذ وليست مجرد شعارات
- مقرر لجنة الشباب: الكوادر سياسية قادرة على التأثير وجمعنا مقترحات من طلاب الجامعات ورواد الأعمال
- «التنمية المحلية» تعلن تطبيق قانون المحال العامة اليوم
- لعنة أوروبا تطارد «السيليساو»
الصفحة الثانية
- «البيئة»: إعادة التوازن لـ «بحيرة قارون» تدعم الاستثمار السياحي والاستزراع السمكي
- 5246 مواطنا سجلوا إلكترونيا في أول أيام طرح الأراضي السكنية
- وزيرة الهجرة: نتعاون مع الـ «GIZ» لتدريب وتوظيف المصريين في ألمانيا
- «تواضروس» يدشن كنيسة العذراء في الإسكندرية بحضور الأساقفة
- تطوير محيط مخرات السيول بالقاهرة وإنشاء مناطق للجذب السياحي
- «إحلال السيارات»: الطبات الجديدة بنفس الشروط
- منسق «حياة كريمة» بالغربية: المرحلة الثانية تنطلق في 4 مراكز وتضم 119 قرية
الصفحة الثالثة
- «الشيوخ» يناقش اليوم إنشاء صندوق مصر الرقمية
- «الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات
- استمرار التدريب المصري السوداني «حارس الجنوب 2»
- «المالية»: دليل مبسط بالمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين
- «التعليم العالي»: تقدم غير مسبوق للجامعات والمراكز البحثية دوليا خلال 2022
- أعضاء مجمع اللغة العربية يشيعون جثمان «رئيسهم»
- مصر وزيمبابوي تبحثان التعاون في استصلاح الأراضي وإنتاج التقاوي
- أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات للمتدربين الأفارقة ودول الكومنولث
- بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 8.2 مليون لاجئ
- لوحات من وحي البيئة في شوارع كفرالشيخ: «حاجة تشرف»
الصفحة الرابعة
- القاهرة الإخبارية.. احترافية تضمن النجاح
- انطلقت مع «COP27» وتألقت في المونديال.. التميز مستمر
- خطط وطموحات لتقديم خدمات إخبارية راقية للجمهور العربي
- مفاجآت في 2023: اقحام «ميتافيرس» واستوديهات المحافظات
- 2017 بداية التخطيط.. وأحلام صُناع «القناة» بلا حدود
الصفحة الخامسة
- خبراء إعلام: تجربة أثبتت نفسها وصمدت في المنافسة
- إعلاميون عرب: «القناة» ولدت «كبيرة» ورسخت الريادة المصرية العريقة
- نقيب الإعلاميين: تناطح القنوات الكبرى منذ انطلاقها.. وتعاملت بمهنية مع الأحداث
- نواب وسياسيون: منبر رائد سيغير خارطة الإعلام الإقليمية.. ويعيد المشاهد للتلفزيون
الصفحة السادسة
- نواب «التنسيقية» بالحوار الوطني في ندوة «الوطن»: ليست لدينا خطوط حمراء.. ومن يتهمنا بأننا «صوت واحد» كاذب أو جاهل أو مغرض
الصفحة السابعة
- أميرة صابر: الحوار الوطني جاء في توقيت مناسب ومثالي جدا وكل التيارات ممثلة داخل مجلس الأمناء
- المخرجات ستكون تشريعية وتنفيذية وسوف تغير وجه الحياة في مصر خلال السنوات القادمة
- الحوار فرصة جيدة لإيجاد حلول لمشكلات عالقة منذ عشرات السنين.. والمواطن يحتاج إلى نتائج ملموسة
- أحمد فتحي: نسعى للاستماع لمشكلات وآراء المواطنين وإيجاد حلول لها وسنصل لتوصيات ترضي الشباب
- التدريب أول خطوة لتمكين الشباب.. و«التنسيقية» تختار كوادر سياسية قادرة على التأثير
- علاء علي: الحوار بلا شروط مسبقة.. ومن الضروري طرح برامج قابلة للتنفيذ وليست مجرد شعارات
- نظمنا أكثر من 300 مؤتمر ولقاء جماهيري في المحافظات لتعريف المواطنين بقضايا الحوار الوطني
الصفحة الثامنة والأخيرة
- «تيتي» يرحل.. و«نيمار وتياجو» على مشارف النهاية. ولعنة أوروبا تطارد «السيليساو»
- استقالة واعتزال في البرازيل بعد الصدمة
- المنقذ الطائر.. «ليفاكوفيتش».. مهندس حراسة المرمى في كأس العالم
- الأرقام ترقص التانجو.. «ميسي» يتوهج ويوقف دوران طاحونة هولندا ويعبر لنصف النهائي