برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «القاهرة الإخبارية احترافية تضمن النجاح»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بقناة القاهرة الإخبارية، بعنوان «القاهرة الإخبارية.. احترافية تضمن النجاح»، وآخر بعنوان «رئيس الوزراء بالسويس: اهتمام رئاسي بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر».

الشوباشي تشيد بمهنية ونزاهة قناة القاهرة الإخبارية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ قناة القاهرة الإخبارية تذيع كل ما يدور حول العالم، مشيدة بدور المراسلين وبنزاهة طاقم العمل ومهنيته، موضحة أنّ القناة تتناول الأخبار كما تحدث على أرض الواقع، ولا تنشر أخبارا مغلوطة.

وأضافت «الشوباشي»، في حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية منة فاروق، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «أنا في الإعلام من زمان وبجيب قنوات كتير، لكن دلوقتي بقيت أكتفي بالقاهرة الإخبارية، وغيري كتير بيعملوا كده مش أنا بس».

أهمية التأمين الصحي

وفيما يخص زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى السويس، لتفقد منظومة التأمين الصحي، أكدت «الشوباشي» استمرار وثبات مكانة مصر بعظمتها، إلى جانب كونها بوصلة للوطن العربي وللعالم الثالث، مشيرة إلى أنّ التامين الصحي أمر كبير وعظيم، وشيء مطمئن للغاية للمواطن، بأنّه سيتلقى علاجا مناسبا حال مرضه.

وأشارت إلى سفرها لمدينة باريس مع زوجها علي الشوباشي، حيث حصلا على التأمين الصحي هناك، قائلة: «جت فترات كنت بقول لو تمن الغربة لـ30 سنة مطلعناش فيها غير بالتأمين الصحي أنا موافقة».