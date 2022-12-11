مصرع شاب صدمته سيارة نقل وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببورسعيد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم، في حادثي تصادم بسيارة وانقلاب دراجة بخارية بمحافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا يفيد بوصول حسني أشرف إبراهيم علي 20 سنة إلى مستشفى المبرة جثة هامدة، نتيجة تصادم بسيارة أمام ميدان ساحة مصر وتم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة.

كما وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد مازن محمد السيد 21 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من علي دراجة بخارية أمام ساحة مصر ويجري تقديم الإسعافات الأولية له.

سيارة نقل صدمت الشاب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الشاب كان يعبر الشارع وصدمته سيارة نقل، كما انقلبت دراجة بخارية بجوار الحادث بسبب السرعة الزائدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأمرت بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها.