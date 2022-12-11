مصرع شاب في حادث سير بالمنوفية وحزن في قريته.. «كان رايح الشغل»

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية بابل ومحافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب محمد أمين عمارة في حادث تصادم علي طريق مصر إسكندرية الزراعي بدائرة مركز قويسنا، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما انتقلت أسرة الشاب للانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على تصاريح دفن الجثمان.

ابن عم الشاب يكشف تفاصيل الوفاة

وأكد محمد عبدالمنعم عمارة، ابن عم الشاب الراحل محمد أمين عمارة، أن الفقيد كان يقود دراجته نارية في طريقه لأداء عمله في إحدى الشركات بمدينة بنها، وصدمته سيارة وسقط على الأرض جثة هامدة، مؤكدا أن جهات التحقيق تباشر تحقيقاتها في الواقعة وفي انتظار الانتهاء من تصاريح دفن فقيد الشباب.

شهيد لقمة العيش في قرية بابل بمركز تلا

وأضاف «عمارة» لـ«الوطن»، أن الففقيد كان مشهودا له بالاحترام وحسن الخلق ومساعدة الجميع، ويكفي أنه توفي في أثناء ذهابه لأداء عمله بحثا عن لقمة عيش حلال، مشيرا إلى أن قرية بابل في مركز تلا كلها تعيش في حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الشاب.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع شاب في حادث تصادم بين درامة نارية وسيارة، وعلى القور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.