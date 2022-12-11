«بحوث المياه» و«الهيئة المشتركة» يفوزان بمقعدين في المجلس العالمي للمياه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض نجاح كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، في الحصول على مقعدين بالانتخاب، في مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه.

تتويج للدور المصري على الصعيد الدولي

وقال الدكتور سويلم، إن كل من المركز القومي لبحوث المياه، ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، شاركا فى فعاليات انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في دورتها التاسعة، المنعقدة في باريس يومي السبت والأحد 10 و11 ديسمبر 2022، إذ جرت الانتخابات التي تُعقد كل ثلاث سنوات.

وجاءت نتيجة التصويت، بفوز المركز القومي لبحوث المياه بمقعد عن الفئة الثانية «هيئات حكومية»، وفازت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بمقعد عن الفئة الأولى «المنظمات الحكومية الدولية».

وأضاف سويلم، أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للدور المصرى على الصعيد الدولى بالفوز بمقعدين فى أهم المحافل الدولية فى مجال المياه وهو المجلس العالمى للمياه ، مشيراً إلى أن مجلس المحافظين سيُشرف على عمل المجلس العالمى للمياه خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023- 2025.

وأوضح أن مشاركة المركز القومي لبحوث المياه في هذه الإنتخابات، تأتي في إطار الدور البارز الذى تقوم به مصر فى المحافل الدولية، وخاصة في مجال الموارد المائية.

دور مصر البارز في المحافل الدولية

كما أكد أن مشاركة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، تأتى فى إطار الاهتمام الذي توليه الهيئة، بزيادة مشاركتها فى الفعاليات الدولية، إذ تعد الهيئة أحد اقدم آليات التعاون الفعالة فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود منذ إنشاء الهيئة عام 1960 بين مصر والسودان.

والجدير بالذكر، أن المجلس العالمي للمياه هو منصة دولية للمؤسسات المهتمة بمجال المياه ، وتأسس في عام 1996 بمبادرة من المتخصصين في المياه والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك إستجابة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي حول قضايا المياه.

وتتمثل مهمة المجلس العالمي للمياه في تعزيز الوعي وبناء الإلتزام السياسي وتحفيز العمل على قضايا المياه على كافة المستويات لدعم عملية وحماية وتنمية وإدارة وإستخدام المياه على أسس مستدامة بيئياً لخدمة جميع أشكال الحياة على وجه الأرض، ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالمجلس العالمي للمياه (272) هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ومحلية على مستوى العالم ، منها (236) هيئة لها حق التصويت بالإنتخابات.