وزير الري: توفير الاحتياجات اللوجيستية لتطوير العمل بمعهد بحوث المياه

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري زيارة للمركز القومى لبحوث المياه، بمقر المعاهد بالقناطر الخيرية، حيث التقى بالدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز ومديري ونواب مديري المعاهد البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئي والأساتذة بالمركز.

وأشار «سويلم» إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على أهم التحديات، والتعرف على الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وكذلك سبل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات لخدمة مجالات المياه المختلفة ودعم جهود الدولة التنموية، ومقترحات التعامل مع التحديات المختلفة التي قد تعيق العمل بالمعاهد.

المركز ذراع بحثي للوزارة

وأكد «سويلم»، أهمية مواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق واحترام الآخر، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المركز كذراع بحثي لجهات الوزارة المختلفة، وتحديد آلية لتبادل البيانات بين المعاهد البحثية من جانب ومصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب آخر، وصولاً لإعداد دراسات بحثية تطبيقية يمكن الاستفادة منها في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية، بما يُسهم في تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة.

كما شدد الوزير على أهمية زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الدراسات البحثية المختلفة، وأهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث، وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة، وتذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة، ما يسهم فى رفع تصنيف المركز على المستوى الدولى.

كما تم التباحث حول مراجعة مجالات البحث وتخصصات المعاهد وإعادة هيكلة المركز لتطوير منظومة العمل البحثي، بما يتواكب مع التخصصات المستحدثة لتلبية احتياجات الوزارة والدولة الحالية والمستقبلية.

مراجعة مجالات البحث وتخصصات المعاهد وإعادة هيكلة المركز لتطوير منظومة العمل البحثى

وناقش «سويلم» آليات تطوير القوى البشرية الموجودة بالمركز القومي لبحوث المياه، من خلال العمل على توفير التدريب الملائم سواء داخل أو خارج مصر خاصة لشباب الباحثين، مع الحرص على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه، إضافة للعمل على توفير الاحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.

كما أكد الوزير على وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناءا علي معايير محددة، مع ضرورة ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.