«عائلة المستريحين».. النيابة تأمر بضبط وإحضار ربة منزل وأبنائها بتهمة النصب

أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار ربة منزل وثلاثة من أبنائها لاتهامهم بالنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، والاستيلاء منهم على ما يقرب من 120 مليون جنيه بغرض توظيفهم، بعدما أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكما بمعاقبهم بالسجن ثلاث سنوات.

مواطنون تعرضوا للنصب

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم للنصب من أم وأبنائها الثلاثة والاستيلاء على مبالغ مالية حوالي 38 مليون جنيه من 6 أشخاص فقط تقدموا ببلاغات حتى الآن، بينما هناك عدد آخر من المجني عليهم بعد جمعهم مبلغ إجمالى 120 مليون جنيه.

ساعات قيمة باهظة الثمن.. حيلة المتهمين

وأضاف المبلغون أن المتهمين جمعوا المبالغ بغرض الإتجار في الساعات القيمة باهظة الثمن من الماركات العالمية، وذلك مقابل أرباح شهيرة 50 ألف جنيه شهرية لكل مليون جنيه لكنهم توقفوا عن السداد منذ عدة أشهر بحجة تعرضهم للنصب واختفوا تماما بعد ذلك.

بعرض المحضر والمبلغين على النيابة العامة بالشيخ زايد أمرت بضبط وإحضار المتهمين وطلب تحريات المباحث على الواقعة.