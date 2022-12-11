تطورات بقضية ضبط المتهم بالاتجار بـ90 كيلو حشيش.. تعرف على العقوبة المتوقعة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاتجار بـ90 كيلو حشيش في الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وإرسال المضبوطات للطب الشرعي.

تفاصيل ضبط المتهم

وردت معلومات لمديرية أمن الإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص، مقيم بفايد، له معلومات جنائية سابقة بالإتجار بكميات كبيرة من المواد المخدرة ويروجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ90 كيلو وهاتف محمول، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي متحصل من بيع المواد المخدرة على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم وهي الاتجار في المخدرات، أوضح المحامي حسن شومان، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وقال «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.

وأوضح المحامي وجود حالات تخضع للعقوبة المشددة في قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو مكلفًا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم المتهم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو شخصًا يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الاتجار بها.