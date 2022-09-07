حكيم يطرح أغنية «معلم» على موقع «يوتيوب» خلال ساعات

يستعد المطرب حكيم خلال الساعات المقبلة وبالتحديد في تمام الساعة 5 مساءً، لطرح أغنية جديدة بعنوان «معلم» للمؤلف هاني لشهب، ألحان علاء غنيم، وهي من توزيع زيزو فاروق، إنتاج فني فايز عزيز، إشراف فني جورج سمير.

ومن المقرر أن يطرح حكيم، أغنيته الجديدة عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات «يوتيوب».

صيف حكيم 2022

وعلى جانب آخر يبدو أن هذا الصيف من أكثر مواسم النجاح والتألق للمطرب حكيم سواء على مستوى الحفلات التي حققت نجاحا كبيرا وحضرها الآلاف من جمهوره أو الأغنيات التي حققت ملايين المشاهدات وتصدرت التريند.

وجاءت نجاحات حكيم المتتالية من الثقة المتبادلة بينه وبين جمهوره حيث وعدهم في بداية الصيف أنه سيقدم الكثير من المفاجآت بدأها بأغنية «قول الله» ثم «تزاولني».

آخر أغاني حكيم

يذكر أن آخر أغنيات حكيم «قول الله»، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على «التيك توك»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع توما وإشراف فني جورج سمير.

وقالت كلمات الأغنية: «كف الأيد أنا شايفه ليه ستة كان قلبى مصيف قام شتا أنا مش شايف أنا قدامى حتى حلوة نادتها يا قطة لأ ده جمال بيغيب عقلى تركيزى راح مش متهيألى ورامى طوبة وماعدش فارقلى رايحة على فين يا قطة يا عينى ع الروقان .. يا سيدى ع الألوان شوفيلى مهرك وأرميلي زهرك ناوى على سهرك طاوعينى يلااااا قول الله .. قول الله».