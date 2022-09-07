حكيم يُشعل موسم صيف 2022 بأغنية «معلم».. والجمهور: ماتغيبش عننا تاني

طرح المطرب حكيم، أغنية جديدة تحمل اسم «معلم»، مساء اليوم الأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2022.

تعرف على صُناع وكلمات أغنية معلم لـ حكيم

أغنية معلم، لـ حكيم، من كلمات هاني لشهب، وألحان علاء غنيم، وتوزيع زيزو فاروق، ومنتج فني فايز عزيز، وإشراف فني جورج سمير، وتقول كلماتها: «معلم أنا فيك متشعبط ومتبت.. والله ما أسيبك لو خربت.. ده أنا فاكر أول يوم شوفتك.. خليتني واقف متثبت.. لا بجد معلم يا معلم.. ومعلم على كل اللي شافوك.. وأنا أول واحد يتكلم.. وأشهد لك أني مشوفتش أخوك».

الجمهور يُشيد باختيارات حكيم في الكلمات والألحان

وحظيت أغنية يا معلم، لـ حكيم، بردود فعل واسعة، من قبل الجمهور، حيث قال أحدهم: «إيه الجمال ده.. الله ينور يا حكيم بجد.. أغنية الأفراح كلها الفترة الجاية إن شاء الله»، فيما قال آخر «نجم النجوم ومطربي المفضل.. عاشت اخيارتك في الكلمات والألحان وعاش صوتك الجميل يا حبيبي».

متابع لحكيم: متغيبش عننا تاني

وأعرب أحد المُتابعين، عن آماله، بأنّ يُكثف المطرب حكيم، من نشاطه الغنائي، من خلال طرح أغانٍ وألبومات كاملة طوال الوقت، دون غياب لفترات، قائلًا: «ألف مبروك على الأغنية ومن نجاح لنجاح.. أنت في حتة تانية من وقت ما بدأت غنا محدش قدر يوصلها.. ياريت متغيبش عن محبينك ومتابعينك.. وياريت تعملنا ألبومات مكسرة الدنيا زي ياهوو والسلام عليكم وتلاكيك ونار ونظرة.. الألبومات اللي كانت كل أغنية فيهم شايلة الألبوم كامل مكنش حد بيعرف يطلع أغنية أحسن من التانية».