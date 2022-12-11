منظمو حفل منير في القاهرة: لا علاقة لنا بإلغاء حفل الكينج بالإسكندرية

أكد القائمون على حفل الفنان محمد منير، الذي من المقرر إقامته في رأس السنة يوم 30 ديسمبر الجاري داخل جول سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة خلال بيان صحفي، أن الحفل ليس له أي صلة أو علاقة بمنظمي حفل الكينج الذي تم إلغاؤه في الإسكندرية منذ أيام قليلة.

وكان عدد من متابعي الكينج محمد منير ممن لم يتمكنوا من استرداد قيمة تذاكر حفل الإسكندرية الملغى قد تساءلوا عن علاقته وصلته بحفل رأس السنة وهو ما نفاه منظمو حفل القاهرة الجديد.

حفل الكينج محمد منير بالقاهرة الجديدة من تنظيم إيمان عماد ورافى فايز وتجرى تجهيزاته والإعداد له بمواصفات لايف أكثر من عالمية تجعله الاحتفالية المصرية الأضخم وسط احتفالات دول العالم لهذا العام.

أسعار حفل محمد منير

وتتراوح فئات أسعار تذاكر الكينج محمد منير من 300 للفئة العادية و550 للفئة الأمامية و750 لـvip و1000 لـvip لاونج وتفتح الأبواب في الخامسة مساءً يوم الحفل.