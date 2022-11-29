القصة الكاملة لـ تأجيل حفل محمد منير في الإسكندرية للمرة الثانية

تصدر تأجيل حفل محمد منير وعزيز مرقة بمدينة الإسكندرية، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، وذلك بعد تأجيلها للمرة الثانية خلال فترة صغيرة، ما أثار تساؤلات عديدة من الجمهور.

تأجيل حفل محمد منير

وأصدرت الشركة المنظمة، أمس، بيانا، تكشف خلاله تأجيل حفل محمد منير، الذي كان مقرر إقامته 2 ديسمبر المقبل، إلى موعد آخر يُحدد لاحقا؛ وذلك نظرًا لتقلبات الطقس في الإسكندرية.

وكشفت الشركة المنظمة، أسباب تأجيل حفل محمد منير وعزيز مرقة، قائلة: «تلقينا اليوم تحذيرات شديدة من جهة الأرصاد الجوية عن يوم الحفل وميعاده، ونظرا لأن مكان الحفل على البحر مباشرةً وهناك مخاطر يمكن أن تحدث بسبب الأمطار الشديدة المتوقع سقوطها يوم الجمعة المُقبل».

وأضاف البيان: «حفاظا على سلامة الجميع وخوفا منا على صحتكم وحرصا على سلامتكم وبعد اجتماعنا مع القيادات المسؤولين، قررنا تأجيل حفل الكينج محمد منير حتى ميعاد آخر سوف نعلن عنه قريبا حرصا على سلامتكم جميعا».

إلغاء حفل منير

وجاء هذا البيان بعد حذفهم البيان الأول الذي كانوا يقولون فيه إن الحفلة تم إلغاؤها، وكشفوا في بيان أسباب إلغاء حفل محمد منير وعزيز مرقة، موضحا أن ذلك يأتي لعدم التزام الشركة المنظمة للحفل ببنود التعاقد من استخراج تصاريح وعدم سداد المستحقات الخاصة بالحفل، وطالب الجمهور باسترجاع التذاكر مُجددًا.