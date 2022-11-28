رسميا.. إلغاء حفل محمد منير وعزيز مرقة بالاسكندرية

أعلن الفندق المستضيف لحفل محمد منير، وعزيز عرقة، الذي كان مقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة 2 ديسمبر، إلغاء الحفل ومطالبة الجمهور باسترجاع التذاكر.

سبب إلغاء حفل محمد منير وعزيز مرقة

وأصدر الفندق بيان كشف في سبب الإلغاء، قائلا: «خبر مهم بخصوص حفل محمد منير وعزيز مرقه، نظرا لعدم التزام الشركة المنظمة للحفل ببنود التعاقد من استخراج تصاريح وعدم سداد المستحقات الخاصة بالحفلة».

وأضاف البيان:« وحرصا منا على جمهورنا نرجو منكم استرجاع التذاكر من نفس منافذ البيع التي جرى شرائكم للتذاكر منها، ونود أن نوضح لكم دائما أن جويل فيستيفال يهتم أولا، وأخيرا بالشكل الذي يلائم ويأمن الجمهور».

إحياء محمد منير حفلة في مهرجان الموسيقي العربية

وأحيا الكينج محمد منير، حفلا غنائيا كبيرا، مؤخرا على هامش مهرجان الموسيقي العربية، في دورته الـ31، الذي يقام مساء اليوم، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأشدو في الحفل بأغنيات «شتا» و«أبو الطاقية» و«حارة السقايين» و«صفصافة» و«وسط الدايرة» و«الكون كله بيدور»، و«حتى حتى» و«ياعروسة النيل» و«حرية» و«علي صوتك» و«للي» و«علموني عينيكي» و«حدوتة مصرية» و«الرزق على اللهكان».

نجاح محمد منير في أغنيته الجديدة «للي»

وفي سياق آخر حقق محمد منير نجاحا كبيرا، من خلال أغنيته الجديدة «للي»، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» من كلمات وألحان أكرم حسني.