محمد منير يتعاون مع أمير طعيمة وعمرو مصطفى في أغنية «سالوجا»

تعاون جديد يجمع بين الكينج محمد منير والشاعر الغنائي أمير طعمية، والملحن عمرو مصطفي، وذلك من خلال أغنية «سالوجا» والتي جرى الانتهاء من تسجيلها وتصويرها أيضا على طريقة الفيديو كليب.

ويجرى حاليا العمل على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج لتكون الأغنية جاهزة لعرضها في الاحتفالات بالسنة الجديدة، وأكد الكينج أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، مشيرا إلى أنه سعيد بإعادة التعاون مع كل من أمير طعيمة وعمرو مصطفى، ويقدمون معا أعمالا مختلفة.

طعيمة يتحدث عن تعاونه مع محمد منير

ومن جهته، أشار طعيمة إلى أنه سعيد بالتعاون الجديد مع الكينج من خلال أغنية «سالوجا» والتي ستكون خطوة جديدة في مشوار من الأغاني قدمها مع منير منذ عام 2003، عندما شارك في تقديم أغاني مثل «أحمر شفايف» و«أبكي وبحر الحياة».

الكينج محمد منير

وأكد عمرو مصطفى إحساسه بالفخر بالعمل مع الكينج، قائلا: «العمل الجديد الذي يجمعنا سيكون به موسيقي مختلفة، تتناسب الكلمات التي كتبها أمير طعيمة، وستكون من الأغاني القوية للفترة القادمة، فمحمد منير دائما خارج المنافسة، وهو رقم واحد في مصر، فهو يقدم لون لا يقدمه زملائه في الوسط الفني، وليس من النجوم الذين يمشون وراء الموضة، وهو ما نراه في حفلاته من حشود البشر من محبيه الذين يحضرون كل حفلاته من كل محافظات مصر».

آخر أعمال محمد منير

أغنية «للي» آخر أعمال محمد منير، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس، وجرى تصويرها فيديو كليب من إخراج مريم الباجوري، والأغنية اجتازت 14 مليون بعدد المشاهدات.