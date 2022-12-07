محمد منير يحيي حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة برأس السنة

كشفت الجهة المنظمة لحفل الكينح محمد منير في رأس السنة 2023، عن البوستر الأول لحفل الفنان الكبير الذي من المقرر أن يقام 30 ديسمبر الجاري، داخل جول سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة.

محمد منير ينشر بوستر الحفل

كما نشر محمد منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يوم 30 ديسمبر، بالقاهرة الجديدة مستنيكم».

ويستعد منظما الحفل إيمان عماد ورافي فايز، بتجهيزات ومواصفات لايف أكثر من عالمية تجعله الحفل الأضخم وسط احتفالات دول العالم برأس السنة 2023.

أسعار تذاكر حفل محمد منير

وتتراوح فئات أسعار تذاكر الكينج محمد منير من 300 للفئة العادية و550 للفئة الأمامية و750 للـ vip و1000 للـ vip لاونج، وتفتح الأبواب في الخامسة مساءً يوم الحفل.