تيك توك تعقد شراكات رياضية متنوعة لإثراء المحتوى الرياضي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في إطار سعيها لمواصلة تقديم محتوى رياضي متميز، أعلنت "تيك توك" عقدها عدد من الشراكات مع مؤسسات رياضية مُتعددة لعرض محتوى فريد بشكل حصري يغطي معظم الأنشطة الرياضية، وكواليس الأحداث والفعاليات العالمية، وخاصة رياضة كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وفي هذا السياق، تم عقد شراكة بين تيك توك و قناة الكأس التي تقدم محتوى رياضي متميز غني بالكثير من الأحداث والأخبار الرياضية.

من خلال تلك الشراكة، تعرض القناة محتوى حصري عبر حسابها على تيك توك يتضمن لقطات من كواليس المباريات ومشاركات المُشجعين، حيث تم نشر أكثر من 500 مقطع فيديو، من المُشجعين، والاستادات، وتقارير حول الأحداث البارزة، حيث حققت إجمالي المشاهدات أكثر من 72 مليون مشاهدة، وأكثر من مليون مشاركة على مقاطع الفيديو (تعليقات / إعجابات)، كما حصل حساب قناة الكأس على أكثر من 700 ألف متابع جديد منذ بداية كأس العالم.

كذلك أصدر المنتخب السعودي على حسابه في تيك توك محتوى ولقطات حصرية من كواليس المباريات والتدريبات، حصدت بالفعل ملايين المشاهدات عالميًا، وتجاوز متابعي هاشتاج المنتخب السعودي [المنتخب_السعودي#] وحده 200 مليون متابع في يوم واحد، كما تم أيضًا نشر محتوى عالي الجودة من أعضاء فريق المنتخب الوطني السعودي، الذين نشروا فيديوهات حصرية على حساباتهم.ومن ناحية أخري، ينقل "تيك توك" - شريك المحتوى - بث مباشر لدوري التنس العالمي (WTL)، الذي ينعقد في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري في دبي بحضور أفضل لاعبي التنس في العالم.

حيث تشهد هذه المسابقة الحماسية مشاركة مجموعةٍ من أفضل اللاعبين العالميين، من فئتي الرجال والسيدات، مع منافسات من مجموعتين، ومباريات الفردي والزوجي المختلط. وتضم البطولة لاعبين مثل الكسندر زفيريف، دومينيك ثيم، نوفاك جوكوفيتش، نيك كيرغيوس، فيلكس أوجر الياسيم من فئة الرجال و ارينا سابالينكا، بولا بادوسا، إيجا سواتيك، إيلينا ريباكينا، وأنيت كونتافيت من فئة السيدات، حيث يتم تنظيم المسابقة بنسق مخصص يجعلها أكثر إثارة للجماهير واللاعبين.

ومن ناحية أخرى، تنطلق بطولة كأس سوبر دبي في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري، بالشراكة مع تيك توك، وبمشاركة أقوى الفرق الأوروبية، ومنها إيه سي ميلان، وأرسنال وليفربول، وأولمبيك ليون، وسيتم إذاعة بث مباشر، ومحتوى تم صنعه خصيصًا لعرضه على تيك توك.

وقد شهدت تيك توك مشاركة كبيرة من مستخدميها في التصويت على جوائز GlobeSoccer، التي أطلقتها المنصة لمنح جائزة "أفضل لاعب كرة قدم فى العالم بتصويت جمهور تيك توك لعام ٢٠٢٢"، لإتاحة الفرصة لكل جماهير كرة القدم لاختيار نجومهم المفضلين والتي تم التصويت فيها لصالح اللاعب العالمي محمد صلاح في بث مباشر حصري، حيث تم الاختيار من بين كبار نجوم كرة القدم، ودشنت تيك توك صفحة تصويت مخصصة للجائزة وفيديو ترويجي لحث المستخدمين على اختيار لاعبهم المفضل، و في مقدمتهم محمد صلاح، ورونالدو، وميسي، ومبابي، وبنزيما، وهالاند، ودي بروين وكورتيس، وليفاندوسكي.

وتستمر "تيك توك" في سعيها لتطوير كافة أنواع المحتوى الرياضي والثقافي والفني، بالتعاون مع شركاء متميزين، إلى جانب توفير الدعم لصناع المحتوى على المنصة وتعريفهم بجميع الأدوات التي تتيحها المنصة، والتي تساعدهم على إنتاج محتوى مُتميز.