الداخلية تكشف تفاصيل القبض على «أبو كيان».. روج لبيع المخدرات على «فيسبوك»

كشف وزارة الداخلية، ملابسات ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا صورة لإعلان يروج لبيع المواد المخدرة المتنوعة، مرفق بها أرقام هواتف محمولة «محددة»، إذ تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن المنوفية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة، شهرته «أبو كيان»، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وعُثر بحوزته على 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار -مبلغ مالي- هاتف محمول، عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام، مُدون عليها «أبو كيان لجميع أنواع المكيفات» آيس- حشيش- مادة- بانجو- تامول، ورقمي «هاتفين مُحددين».

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري، لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.