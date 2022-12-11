رئيس الجالية المغربية في مصر يشيد بعدد «الوطن»: نموذج رائع للترابط بيننا

أشاد جمال عرابي، رئيس جمعية رابطة الجالية المغربية الاجتماعية بمصر، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

عرابي: ما يفعله أسود الأطلسي يؤكد أنه لا وجود للمستحيل

وقال «عرابي» إن عدد جريدة «الوطن» الصادر غدا يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة والرباط ونموذج رائع للصحافة المصرية المساندة للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022 المقام بقطر.

وأضاف لـ«الوطن»: «ما يفعله أسود الأطلسي يؤكد أنه لا وجود للمستحيل فقد أثبت اللاعبون بعزيمتهم وإصرارهم أننا كعرب وأفارقة نستطيع، ورغم إن وصول المنتخب إلى المربع الذهبي إلا أن اللاعبين لديهم إصرار على الفوز بكأس العالم، لقد شرفونا وأسعدونا، ونتمنى أن يكون كأس العالم من نصيب المغرب».