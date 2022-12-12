تامر نبيل يتعاقد على مسلسل «ضرب نار» لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تعاقد الفنان تامر نبيل، على المشاركة في مسلسل «ضرب نار» بطولة الفنان أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز، الذي بدأ تصويره منذ يومين، تهميدا لعرضه بدراما رمضان 2023.

وقال تامر نبيل في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل «ضرب نار»، لكنه يشارك كضيف شرف، بينما تعاقد على بطولة مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة ومي عز الدين، المقرر عرضه بدراما رمضان 2023.

تامر نبيل يواصل تصوير مسلسل الأصلي

بينما يواصل تامر نبيل، تصوير مسلسل «الأصلي»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة سيد سليم الأصلي، التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع، وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها، فتحاول السيطرة على كل شيء، بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الإخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

ويشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، منال سلامة، أحمد الشامي، تارا عماد، أحمد سعيد عبد الغني، شروق إبراهيم، يوسف عثمان، شاهيستا سعد، طه خليفة، محمود الشرقاوي، مارتينا عادل، من تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.

نجاح تامر نبيل في فيلم كيرة والجن

وحقق تامر نبيل نجاحا كبيرا، مؤخرا، من خلال مشاركته في فيلم «كيرة والجن»، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، وعدد آخر من الفنانين.