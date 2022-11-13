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ريهام عبد الغفور: دور ضيف الشرف في فيلم «أما عن الطقس» مهم

كتب:

محمد أيمن سالم
07:53 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنانة ريهام عبد الغفور

الفنانة ريهام عبد الغفور

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها تختار موضوعاتها الفنية بتركيز، والعمل الأخير يرصد العنف والقهر الذي تتعرض له عدد من السيدات، «دوري رصد نوع مختلف من القهر الذي تتعرض له المرأة، وانتهينا من التصوير من سنتين».

وأوضحت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال لقاء لها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها شاركت بدور ضيفة شرف مع المخرج أحمد حداد في فيلم «أما عن الطقس»، «مبسوطة بالتجربة وأتمنى إنها تعجب الجمهور، والمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي واجب على كل فنان».

  

 

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بقلم محمد أيمن سالم