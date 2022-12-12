«حياة كريمة» تكشف لـ يوسف الحسيني تفاصيل إنشاء «كشك كتابك» بالبحيرة

كشفت الدكتورة كريمة السلاموني، منسق حياة كريمة بالبحيرة، تفاصيل إنشاء أول مكتبة من نوعها «كشك كتابك»، بقرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة، موضحة: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة، إذ كان لها نصيب الأسد في البحيرة بـ6 مراكز و42 وحدة محلية وقروية».

اهتمام الرئيس السيسي بالوعي الثقافي

وأضافت السلاموني، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «الرئيس عبدالفتاح السيسي استهدف تطوير البنية التحتية والمنشآت الخدمية، لكنه كان يؤكد دوما على بناء الإنسان المصري والوعي الثقافي للجميع، وهو ما لم يحدث دون إتاحة خدمات ثقافية جيدة تقدم للأهالي، لذلك جاءت فكرة الكشك وهو عبارة عن نموذج صغر للمكتبة التي كنا نزورها في المدن، حيث تضم كل الأنشطة، والهدف من الكشك هو التوسع في نشر الوعي الثقافي وتسهيل ممارسة الأنشطة الثقافية على أهالينا في القرى بدلا من تكبد عناء السفر للمدن من أجل تلقي المعرفة».

وأوضحت: «أكبر عدد وحدات محلية قروية كانت من نصيب البحيرة، وهذا أمر رائع نشكر عليه رئيس الجمهورية، وسنكون على قدر المسؤولية التي منحنا إياها، حتى نحافظ على مكتسبات المبادرة الرئاسية».

المبادرة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري

وتابعت، المبادرة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري في كل النواحي، حيث أنشأت المبادرة منشآت خدمية وتعليمية وصحية ورياضية بالمستوى الذي يليق بالمواطن المصري، مشيرةً إلى أنّ أغلب المنشآت التي جرى إنشاؤها سواء كانت مراكز شباب أو مدارس أو وحدات صحية أو مجمعات وخدمات زراعية كانت تتم بالتبرع من قبل الأهالي.