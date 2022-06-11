أيمن مختار: 83% نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرى الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مصر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد ملحمة من الإنجاز والإصرار على تقديم خدمات حكومية متميزة لأهالينا في ربوع الريف المصري، لافتا إلى أن شربين من أكبر مراكز المحافظة، ويسكن به ما يقرب من 500 ألف مواطن، وجرى تقديم جميع الخدمات لهم من وحدات إسعاف ومجمعات خدمات حكومية ومدارس ومستشفيات ووحدات الخدمات الزراعية، بالإضافة لتبطين الترع ومد خطوط المياه والغاز والكهرباء من خلال مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الهيئة الهندسية التي تنفذ المشروعات بكفاءة عالية.

نسب تنفيذ المشروعات التنموية تتخطى الـ83%

وأوضح مختار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc، أن نسب تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة تخطت الـ83%، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجّه بإشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية والتميكن الاقتصادي، وبناء عليه تعمل 86 شركة في المشروعات التنموية بالتعاون مع المحافظة من خلال 875 مهندسا و4500 عامل في ملحمة وطنية تتضافر فيها جميع الجهود من أجل الوطن.

مجمع الخدمات الحكومية يوفر الوقت والمجهود

وأشار مختار إلى أن مجمع الخدمات الحكومية الجديد وفر الوقت والمجهود على المواطنين بشكل كبير، ويجد المواطن استراحة مكيفة الهواء وموظف استقبال لتوجيه المواطن على الشباك المناسب، ويحصل على خدماته من الشباك دون أن يصعد للأدوار العليا، لافتا إلى أن المركز الخدمي مرتبط بالعاصمة الإدارية من خلال كابلات الفايبر فائقة السرعة للتأكد من التواصل مع الوزارات المركزية بشكل سريع ومباشر.

رئيس الوزراء يؤكد جودة الخدمات الحكومية

وأكد محافظ الدقهلية، أن رئيس الوزراء يؤكد دائما جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي وجميع الموظفين يعملون في هذا الإطار، لافتا إلى أن حياة كريمة صنعت المستحيل في مصر، وقدمت خدماتها لأكثر من 60 مليون مواطن.