استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين

استشهد شاب فلسطيني يدعى «حمد مصطفى أبو جلدة»، يبلغ من العمر «24 عاما»، فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام في مخيم جنين.

قوى فلسطينية في جنين تدعو إلى الإضراب الشامل

أصيب «أبو جلدة»، الثلاثاء الماضي، في مواجهات خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ«مخيم جنين»من عدة محاور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، دعت القوى في «جنين»، إلى الإضراب الشامل في محافظة التي تحمل الاسم ذاته، حدادًا على روح الشهيد «أبو جلدة».

وفي وقت سابق، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها التعسفية على حاجز «بيت إيل» العسكري، المقام على أراضي الفلسطينيين في المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مركز محافظة «رام الله والبيرة».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق مرور المركبات من حاجز«بيت إيل»

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مرور المركبات من الحاجز في كلا الاتجاهين، كما أوقفت عدد من السيارات وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية للفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزها العسكري بالقرب من مستوطنة «عوفرا»، المقامة على أراضي بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله، وأعاقت حركة الفلسطينيين.

بدورها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى تنظيم «حركة مقاطعة إسرائيل»، دوريا لكرة القدم في ماليزيا في الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد، تحت شعار «استقلال فلسطين»، بمشاركة 36 فريقا تمثل الفرق الرياضية الماليزية والجاليات الأجنبية في البلاد.

وفي سياق آخر، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أمس السبت، إنه لن يكون طرفا في حكومة ائتلافية يقودها زعيم حزب الليكود،، رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، مضيفا أن هدفه الرئيسي، تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة بعد انتخابات «الكنيست» في مطلع نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته القناة الـ7 الإسرائيلية.