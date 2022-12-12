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مقتل شخصين وإصابة 20 خلال احتجاجات معارضة للحكومة الجديدة في بيرو

كتب:

حسن رمضان
03:05 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
احتجاجات معارضة للحكومة الجديدة في بيرو

احتجاجات معارضة للحكومة الجديدة في بيرو

لقي شخصان مقتلهما في بيرو، خلال احتجاجات معارضة للحكومة الجديدة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.  

مطالبة بانتخابات جديدة

وواصل المتظاهرون في بيرو، التجمع بالقرب من مبنى «الكونجرس» في ليما،  للمطالبة بانتخابات جديدة والدعوة إلى جمعية تأسيسية. 

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن رئيس البلاد السابق بيدرو كاستيلو، على إثر اعتقاله بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله، ورفض المتظاهرون، محاولة حرمان المسؤول السابق من حصانته.

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