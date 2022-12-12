مقتل شخصين وإصابة 20 خلال احتجاجات معارضة للحكومة الجديدة في بيرو

لقي شخصان مقتلهما في بيرو، خلال احتجاجات معارضة للحكومة الجديدة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.

#Perú Ahora los manifestantes llegaron en miles hasta el palacio legislativo. Rechazan la sesión del pleno en la que debatirán el levantamiento de la inmunidad presidencial.#PedroCastillo #CierrenElCongreso pic.twitter.com/i9oRQOcdlZ — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) December 11, 2022

مطالبة بانتخابات جديدة

وواصل المتظاهرون في بيرو، التجمع بالقرب من مبنى «الكونجرس» في ليما، للمطالبة بانتخابات جديدة والدعوة إلى جمعية تأسيسية.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن رئيس البلاد السابق بيدرو كاستيلو، على إثر اعتقاله بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله، ورفض المتظاهرون، محاولة حرمان المسؤول السابق من حصانته.