كوريا الجنوبية تسجل 62 ألفا و738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 62 ألفا و738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 61 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 27 مليونا و674 ألفا و163 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية.

54 حالة وفاة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل البلاد 54 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و29 حالة وفاة.

وأمس الجمعة، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 62 ألفا و734 إصابة بفيروس كورونا، بينها 50 إصابة وافدة من الخارج، و67 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي «هان ديوك- سو»، قال في وقت سابق، إن حكومته ستحدد معايير معينة لرفع إلزامية «الكمامة» في الأماكن المغلقة، خلال شهر ديسمبر الجاري.